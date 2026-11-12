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کمپلینٹ اینڈ کنٹرول سنٹرز کا نظام اپ گریڈ کیا جا رہا،سہیل افضل

  • ملتان
کمپلینٹ اینڈ کنٹرول سنٹرز کا نظام اپ گریڈ کیا جا رہا،سہیل افضل

ملتان(خصوصی رپورٹر)چیف ہیومن ریسورس اینڈ کیریئر پلاننگ آفیسر میپکو میاں محمد سہیل افضل نے کہا ہے کہ میپکوریجن کے تمام صارفین کی سہولت کے لئے سب ڈویژنوں میں ۔۔

کمپلینٹ اینڈ کنٹرول سنٹرز کا نظام اپ گریڈ کیا جا رہا ہے جہاں تین شفٹوں میں صارفین کو آن لائن شکایات درج کروانے اور ان کے ازالے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس مقصد کے لئے بھرتی کئے گئے عملے کی خدمات صرف کمپلینٹ اینڈ کنٹرول سنٹرز پر حاصل کی جائیں گی۔ 

 

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