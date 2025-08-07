صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ آگاہی مہم کیلئے کوٹ مومن میں خصوصی کیمپ

  • سرگودھا
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ آگاہی مہم کیلئے کوٹ مومن میں خصوصی کیمپ

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا ) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام کوٹ مومن میں داخلہ آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں میٹرک سے لے کر بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح تک کے مختلف تعلیمی پروگرامز سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔اس کیمپ میں تحصیل کوٹ مومن کے فوکل پرسن جناب رانا ظفر اقبال، رانا ناصر اور یونیورسٹی کے دیگر عملے نے بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے عوام کو داخلہ کے طریقہ کار، دستیاب تعلیمی سہولیات اور مقررہ آخری تاریخ سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔رانا ظفر اقبال نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کا صفِ اول کا فاصلاتی تعلیمی ادارہ ہے ، جو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلبہ، ملازمین اور خواتین کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے ۔ 

 

