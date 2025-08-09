پی ٹی آئی کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاء اﷲ ڈٹے رہیں گے ، آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام کی محبت اتحادی جماعتوں نے انتخابات میں دیکھ لی۔۔۔
عوام جانتے ہیں کہ گزشتہ 35سال سے برسر اقتدار ان چوروں نے لوٹ مار کے سواء کچھ نہیں کیا اب وہ اپنی کرپشن چھپانے کیلئے ہماری قیادت کو گرفتار کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی مخالفت نہ چھوڑی تو گرفتاریاں تمہارا مقدر ہونگی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی قیادت میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاء اﷲ ڈٹے رہیں گے حکومت کا بیانیہ پٹ چکا ہے ۔