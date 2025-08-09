صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاء اﷲ ڈٹے رہیں گے ، آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
پی ٹی آئی کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاء اﷲ ڈٹے رہیں گے ، آصف جیلانی کچھیلا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام کی محبت اتحادی جماعتوں نے انتخابات میں دیکھ لی۔۔۔

 عوام جانتے ہیں کہ گزشتہ 35سال سے برسر اقتدار ان چوروں نے لوٹ مار کے سواء کچھ نہیں کیا اب وہ اپنی کرپشن چھپانے کیلئے ہماری قیادت کو گرفتار کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی مخالفت نہ چھوڑی تو گرفتاریاں تمہارا مقدر ہونگی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی قیادت میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاء اﷲ ڈٹے رہیں گے حکومت کا بیانیہ پٹ چکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن