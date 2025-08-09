صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملہ پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ،رانا منور غوث خان

  • سرگودھا
زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملہ پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ،رانا منور غوث خان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی چیئرمین زکوٰۃ وعشر پنجاب رانا منور غوث خان نے کہا ہے کہ مستحق افراد میں زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملہ پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے۔۔۔

 گی مستحقین زکوٰۃ کو ان کے حق کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے اس سلسلہ میں تمام افسران کو کہہ دیا گیا ہے کہ جس ضلع سے زکوٰۃ کے حوالہ سے شکایت آئی تو ضلع کے افسر کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ غریبوں کا مال ہے اور غریبوں پر ہی خرچ ہونا چاہیے اس وقت وزیراعلی پنجاب کی ہدایت کے مطابق صوبہ بھر میں زکوٰۃ کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن