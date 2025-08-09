نوجوان افسر ملک کا قیمتی اثاثہ ،شفافیت کو ترجیح دیں ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان سے 52 کامن ٹریننگ پروگرام کے تحت زیر تربیت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) افسران نے ملاقات کی۔
ملاقات کرنے والے افسران میں علی بن رضوان، کیپٹن عدنان، ثاقب منیر، رانا فیصل اور مہک فاطمی شامل تھے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جنرل مجاہد عباس بھی موجود تھے ۔ ملاقات کا مقصد نوجوان پولیس افسران کو ضلعی و ڈویژنل انتظامیہ کے کام، حکومتی پالیسیوں کے نفاذ اور بین الاادارہ جاتی رابطوں کے عملی پہلووں سے آگاہی دینا تھا۔ کمشنر نے افسران کو خوش آمدید کہتے ہوئے گڈ گورننس، عوامی خدمت، ترقیاتی منصوبہ بندی اور امن و امان کے قیام میں انتظامیہ اور پولیس کے باہمی تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ سول اور پولیس افسران اگر اعتماد اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں تو نہ صرف عوام کو ریلیف ملتا ہے بلکہ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد بھی مضبوط ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان افسر ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں جنہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایمانداری، دیانت، قانون کی پاسداری اور عوامی فلاح کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیےس ۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ شفافیت کو ترجیح دیں تاکہ عوامی مسائل کا بروقت اور پائیدار حل ممکن بنایا جا سکے ۔ افسران نے بھی کمشنر سے سوالات کیے اور ان کے تجربات سے رہنمائی حاصل کی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے نوجوان افسران کو یادگاری شیلڈ دے کر دفتر سے رخصت کیا۔