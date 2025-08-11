صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی ،ایک بال بال بچ گیا

  • سرگودھا
فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی ،ایک بال بال بچ گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فائرنگ کے دو مختلف واقعات کے دوران نواحی علاقے حویلی مجوکہ میں تلخ کلامی پرتین مسلح افراد نے فائرنگ کر کے محمد ادریس اور محمد مجتبیٰ کو شدید زخمی کر دیا،جبکہ گھنگھوال میں معمو لی تنازعہ پر عبدالشکور نے ارشد پر فائرنگ کی تاہم وہ بال بال بچ گیا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

فائرنگ کے دو مختلف واقعات کے دوران نواحی علاقے حویلی مجوکہ میں تلخ کلامی پرتین مسلح افراد نے فائرنگ کر کے محمد ادریس اور محمد مجتبیٰ کو شدید زخمی کر دیا،جبکہ گھنگھوال میں معمو لی تنازعہ پر عبدالشکور نے ارشد پر فائرنگ کی تاہم وہ بال بال بچ گیا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر