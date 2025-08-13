صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کا نوشہرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کا نوشہرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت انصاف کے فوری اور موثر عمل کو یقینی بنانے۔۔

 کے لیے ڈی پی او خوشاب، ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے وادی سون کے مرکزی قصبے نوشہرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او قائدآباد، خطیب الرحمن، ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ اور تفتیشی افسران کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات کی تفصیلی سماعت کی اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا اور پولیس و عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر