صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر،شہری جاں بحق2افراد زخمی

  • سرگودھا
کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر،شہری جاں بحق2افراد زخمی

بھلوال (نمائندہ دنیا)پرانا بھلوال کے قریب کار اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق نبی شاہ بالا روڈ پر واقع پرانا بھلوال کے قریب تیز رفتار کار نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 42 سالہ محمد رمضان موقع پر جاں بحق ہوگئے ، جبکہ 35 سالہ حسنات اور 25 سالہ تعظیم بی بی زخمی ہو گئیں۔لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج کر لی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

کھاد کمپنیاں قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں:وزیر غذائی تحفظ

آ ر آ ئی سی میں نئے او پی ڈی بلاک ، ویٹنگ ایریا کا افتتاح

ایئرپورٹس سمیت امیگریشن چیک پوسٹس پر تعیناتی کیلئے سکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن