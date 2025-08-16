صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس نے باضابطہ آپریشن کا آغاز ،شہر میں فلیگ مارچ

  • سرگودھا
پیرا فورس نے باضابطہ آپریشن کا آغاز ،شہر میں فلیگ مارچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودہا میں پیرا فورس نے باضابطہ آپریشن کا آغاز کر دیا، سب ڈویژن آفیسر تحصیل سرگودہا عبدالجبار بٹ کی قیادت میں فورس کے۔۔۔

 مسلح دستے فلیگ مارچ کرتے ہوئے شہر کے مرکزی بازاروں، اہم شاہراہوں اور حساس مقامات سے گزرے ۔ ان مناظر نے شہریوں میں اعتماد اور ولولے کی نئی لہر پیدا کر دی۔فلیگ مارچ کے اختتام پر فورس نے شہر بھر میں گشت کیا، تجاوزات مافیا، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کو سخت تنبیہ کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی بورڈ فیصل آباد2سال سے مستقل چیئرمین سے محروم

سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام جشنِ آزادی ریس

جڑانوالہ:حکومت مساجد کو گرانے کا عمل بند کرے : امن کمیٹی

یونین کونسل نمبر 58میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریب

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن