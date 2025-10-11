صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش نے گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
(م)عمر پارک کے مہر اسلم کے گھر ملازمہ تھی ،ساتھی ملازم نے زیادتی کی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اوباش نے گھریلو ملازمہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بتایا جاتا ہے کہ 67شمالی کی رہائشی 16سالہ مسماۃ(م) عمر پارک کے رہائشی مہر اسلم کے گھر ملازمہ تھی ، اسی گھر کے ملازم خالد نے اہل خانہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو بدنام کردونگا، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

