صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حدود کے دو مقدمات میں بیانات سے انحراف پرمقدمات درج

  • سرگودھا
حدود کے دو مقدمات میں بیانات سے انحراف پرمقدمات درج

محمد عمران نے 9سالہ بیٹے ،طیب نے بیٹی سے زیادتی کرنے کا الزام عائدکیا تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حدود کے دو مقدمات میں بیانات سے انحراف کر کے ملزمان کو فائدہ پہنچانے اور مک مکا کرنے پر مدعیو ں کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی ، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ کینٹ میں درج حدود کے مقدمہ کے مدعی محمد عمران نے دانش پر اپنے نو سالہ بیٹے احمد سے بد فعلی کا الزام لگا کر مقدمہ درج کروایا تھا،اسی طرح تھانہ جھال چکیاں میں محمد طیب نے نصر حیات کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہوئے اپنی بیٹی مسماۃ(ا) کو زیادتی کا نانہ بنانے کا الزام عائد کیا مگر بعدازاں مذکورہ دونوں مدعیان نے عدالت میں ملزمان کے حق میں بیان دیدیا، پولیس کا کہنا ہے کہ بیان ملزمان سے مک مکا کر کے تبدیل کئے گئے جس پر دونوں مدعیان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرلئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات،انتظامیہ خاموش

گھر یلو گیس کنکشنز کی لاکھوں درخواستیں اور ڈیمانڈ نوٹس منسوخ

چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

جڑانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا جناح پارک کا دورہ، لائٹس کی بحالی کا کام مکمل

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کامختلف ویٹرنری ہسپتالوں، ڈسپنسریز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن