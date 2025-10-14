صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسے کا 17سالہ طالبعلم پر اسرار طور پر لاپتہ ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
مدرسے کا 17سالہ طالبعلم پر اسرار طور پر لاپتہ ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دارالعلوم صدیقیہ معظمیہ چک نمبر 82 شمالی کا 17 سالہ طالب علم پرسرار طور پر غائب ہو گیا پولیس کے مطابق آہیر سرخرو کے رہائشی 17سالہ فیضان خالق کو اس کے بڑ ے بھائی نے مدرسہ جانے کیلئے گاڑی پر بٹھا یا مگر مدرسے نہیں پہنچا اور راستے سے ہی سے پرسرار طور پر غائب ہو گیا طالب علم کے والد نے اغوا کا شبہ ظاہر کیا ہے جس پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے چھان بین شروع کر دی۔

 دارالعلوم صدیقیہ معظمیہ چک نمبر 82 شمالی کا 17 سالہ طالب علم پرسرار طور پر غائب ہو گیا پولیس کے مطابق آہیر سرخرو کے رہائشی 17سالہ فیضان خالق کو اس کے بڑ ے بھائی نے مدرسہ جانے کیلئے گاڑی پر بٹھا یا مگر مدرسے نہیں پہنچا اور راستے سے ہی سے پرسرار طور پر غائب ہو گیا طالب علم کے والد نے اغوا کا شبہ ظاہر کیا ہے جس پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے چھان بین شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زیر تعمیر منصوبوں کو بروقت مکمل اور پارکوں کی حالت بہتر کرنے کا حکم

ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت

ضلع وہاڑی میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری

خانیوال :گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے شبہ میں سات مریض زیر علاج

ڈاکوؤں کی فائرنگ، نوجوان زخمی، نقدی و موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس