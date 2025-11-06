صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت کے تمام منصو بے شفاف کرپشن کا کو ئی دا غ نہیں ،مرزا محمد الیاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف صو بے کی تاریخ کی سب سے ز یا د ہ منصو بے شروع اور۔۔۔

مکمل کر نے وا لی و ز یر اعلی ہیں پنجا ب حکو مت کے تمام منصو بے شفافیت میر ٹ اور عوامی خد مت پر مبنی ہیں جن پر کرپشن کا کو ئی دا غ نہیں سیاسی مخالفین و ز یر اعلی پنجا ب کی اعلی کا ر کر د گی سے خوفزدہ ہیں کیونکہ مریم نو ازشر یف نے مختصر مد ت میں ریکارڈ منصوبے مکمل کر کے عوامی خد مت کا ٹھو س ثبوت فراہم کر د یا ہے ۔

 

