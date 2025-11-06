صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان قوم کے مجرم، کسی رعایت کے مستحق نہیں، ملک ذیشان اسلم اعوان

  • سرگودھا
عمران خان قوم کے مجرم، کسی رعایت کے مستحق نہیں، ملک ذیشان اسلم اعوان

خوشاب(نمائندہ دُنیا) پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے رہنما ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیاسی قیدی نہیں بلکہ پاکستان کے مجرم ہیں، ان کے ساتھ کسی رعایت کی گنجائش نہیں۔۔۔۔

جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا اور حساس اداروں پر حملے کیے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کی خالق و محافظ جماعت ہے ، جو آئین اور جمہوریت کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ، کام کا جائزہ لیا

چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

راولپنڈی میں ہمت کارڈ کا تیسرا مرحلہ، 45 افراد مستفید

ایس سی او کا ڈیجیٹل انقلاب کوٹلی میں 3 منصوبوں کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن