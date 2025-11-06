انٹر ریجنل فٹسل چیمپئن شپ لاہور پولیس کی ٹیم نے جیت لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سپورٹس کمپلیکس میں انٹر ریجنل فٹسل چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گیا۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔۔۔
چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے چھ ٹیموں سرگودھا،راولپنڈی اورلاہور ریجن، ایلیٹ فورس، پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد اور سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ سرگودھا اور لاہور پولیس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ لاہور پولیس کی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل اپنے نام کرلیا۔