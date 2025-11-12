صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم اُگاؤ مہم کے سلسلہ میں آگاہی واک، ماہرین اور کسانوں کی شر کت

  • سرگودھا
گندم اُگاؤ مہم کے سلسلہ میں آگاہی واک، ماہرین اور کسانوں کی شر کت

میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی کی نگرانی میں زیادہ گندم اُگاؤ آگاہی مہم جاری۔ محکمہ زراعت توسیع اور زرعی یونیورسٹی فیصل آبا دکے زیر اہتمام زیادہ گندم اُگاؤ مہم کے سلسلہ میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔

واک ضلعی دفتر زراعت توسیع میانوالی سے شروع ہو کر ہسپتال چوک پر اختتام پذیر ہو ئی۔واک میں ڈپٹی ڈائر یکٹر زراعت توسیع ملک غلا م حُر، زرعی یو نیو رسٹی فیصل آباد کے زرعی ما ہرین، محکمہ زراعت، فرٹیلائزر فیکٹریوں کے افسران اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر