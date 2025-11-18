صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد بلاک نمبر1کے برآمدوں کوخالی کرنے کیلئے ڈیڈ لائن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں پیرا فورس اورانتظامیہ کی جانب سے جامع مسجد بلاک نمبر1کے برآمدوں کوخالی کرنے کیلئے جمعرات تک کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے اطراف سے پختہ تجاوزات ہٹوا دیں، مشترکہ طور پر گرینڈ آپریشن میں متعدد اور عارضی تجاوزات کو مسمار کرتے ہوئے تاجروں پر واضع کیا کہ سرکاری جگہ پر قبضہ واگزار کروا کربھاری جرمانوں اور مقدمات کا اندراج کیا جائے گا۔

