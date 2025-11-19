صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاپنگ بیگز کے استعمال پر عائد پابندی ہوا میں اڑا دی گئی، محکمہ تحفظ ماحولیات خاموش

  • سرگودھا
شاپنگ بیگز کے استعمال پر عائد پابندی ہوا میں اڑا دی گئی، محکمہ تحفظ ماحولیات خاموش

شاپنگ بیگ فروخت کرنے والوں کو صرف نوٹسز کا اجراء معمول ،عملدرآمد گزشتہ ڈیڑھ سال سے التواء کا شکار ،چوتھی مرتبہ نوٹسز کا اجرا ء،7روز بعد دکانیں سیل کرنے کی وارننگ دیدی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی جانب سے شاپنگ بیگز کے استعمال پر عائد پابندی پر عمل درآمد کاغذی کاروائی تک محدود اورمحکمہ تحفظ ماحولیات نے شاپنگ بیگ فروخت کرنے والوں کو صرف نوٹسز کے اجراء کا معمول بنا رکھا ہے جبکہ عملدرآمد گزشتہ ڈیڑھ سال سے التواء کا شکار ہے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلی انتظامیہ جب کبھی میٹنگ میں اس حوالے سے عملدرآمد کے اعلانات کرتی ہے تو تحفظ ماحولیات افسران نوٹسز جاری کر دیتے ہیں، ہر مرتبہ اسی طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیلئے لنگوٹ کس لئے ، مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا،گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران 3مرتبہ نوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں اورچند روز قبل چوتھی مرتبہ شاپنگ بیگز کا کاروبار کرنے والوں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں سات روز تک پابندی پر عمل درآمد کرنے کے لئے سابقہ ہدایات دہرائی گئی ہیں کہ سات دن کے بعد ان کی دکانیں سیل کر دی جائیں گی اور ان کا مال ضبط کر کے ری سیٹنگ کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے ۔ حکومت کی جانب سے شاپنگ بیگ کے استعمال پر عائد پابندی پر عملدرآمد کی متذکرہ صورت حال حیرت انگیز اور باعث تشویش ہے ۔ شہریوں نے شاپنگ بیگ کے متعلق لگائی پابندی پر عملدرآمد کیلئے ارباب اختیا ر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے علاقے کی بہتری کا منصوبہ تاخیر کا شکار

فلٹرڈ پانی کی چیکنگ فوڈ اتھارٹی کی رہنمائی میں کرنیکامعاہدہ

مختلف سکیموں ، کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن ، 34املاک سربمہر

تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کااجلاس

پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا