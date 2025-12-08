صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر گرجا گھروں کی سکیورٹی کے سخت انتظامات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کر کے افسران اور نفری کو الرٹ رکھا گیاڈی پی او صہیب اشرف کی طرف سے جاری سکیورٹی پلان کے مطابق پولیس کے دو ہزار سے زائد مسلح پولیس افسران و اہلکاروں کو تعینات رکھا گیا جبکہ ایلیٹ فورس کے جوان اہم مقامات، چرچز کے اطراف گشت پر معمور رہے اس کے علاوہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کیلئے ٹریفک پولیس کے جوانوں کو الرٹ رکھا گیا۔

