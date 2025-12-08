صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر شہری کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے علامہ اقبال کالونی میں پولیس کی جانب سے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ اس دوران کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس کی جانب سے متعلقہ تھانے میں اندراج نہ کروایا گیا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔

