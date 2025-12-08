صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر محمد فاروق بہاؤالحق شاہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ

  سرگودھا
پیر محمد فاروق بہاؤالحق شاہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ

بھیرہ(نامہ نگار )ادارہ پیر کرم شاہ الازہری تصنیف و تالیف کے چیئرمین پیر محمد فاروق بہاؤالحق شاہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین روانہ ہو گئے ہیں۔

پیر ہاؤس بھیرہ کے ترجمان میاں محمد نعیم الدین کے مطابق پیر محمد فاروق بہاؤالحق شاہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد شاہی خاندان اور اپنے قریبی دوستوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے ۔روانگی کے موقع پر سابق چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی رانا محمد اکرم اور چوہدری انعام پنجوتھہ نے انہیں گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ 

