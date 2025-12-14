صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 2400 کلوگرام مردار مرغیاں برآمد

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 2400 کلوگرام مردار مرغیاں برآمد

سپلائر کامران اور گاڑی ڈرائیور عمر حیات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی خوشاب نے ہائی وے پٹرولنگ چیک پوسٹ جابہ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے پوٹھوہار گاڑی میں سپلائی کی جانے والی 2400 کلوگرام مردار مرغیاں برآمد کر لیں۔مردار مرغیاں سپلائی کرنے کے الزام میں سوڈھی جے والی کے چکن سپلائر کامران ولد شیر محمد، گاڑی ڈرائیور عمر حیات ماچھی کے خلاف تھانہ نوشہرہ میں پنجاب فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مرغیوں کو ویٹرنری ڈاکٹر سے معائنہ کے بعد ڈمپنگ سائٹ پر تلف کر دیا گیا۔ ہیلپر مزمل ماچھی موقع سے فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل