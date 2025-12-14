صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیراتی میٹریل لے کر جانے والے ٹرکوں کے عملہ پر تشدد

  • سرگودھا
تعمیراتی میٹریل لے کر جانے والے ٹرکوں کے عملہ پر تشدد

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں زیر تعمیر نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے تعمیراتی میٹریل لے کر جانے والے 8 ڈمپر ٹرکوں کے عملے کو روک کر تشدد کا نشانہ بنانے اور موبائل فون و نقدی چھیننے والے بیس سے زائد شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔۔

۔بتایا جاتا ہے کہ پتھر مارکیٹ کڑانہ ہلز سے ڈمپر ٹرک کریش لوڈ کر کے ہسپتال جا رہے تھے کہ 119 جنوبی موڑ پر بیس سے زائد افراد نے انہیں روک کر ڈرائیوروں اور عملے پر تشدد کیا۔ ڈرائیوروں نے ملزمان کو ڈپٹی کمشنر کو خصوصی لیٹر بھی دکھایا، تاہم شرپسندوں نے ٹرک گزارنے سے انکار کرتے ہوئے موبائل فون اور سوا لاکھ روپے نقدی زبردستی چھین لی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان فرار ہو گئے ، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل