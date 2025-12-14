صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن کے خاتمہ اورقانون کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑ ھ سکتا: رائے منیر احمد کھرل

  • سرگودھا
کرپشن کے خاتمہ اورقانون کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑ ھ سکتا: رائے منیر احمد کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ اور۔۔۔

قانون کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑ ھ سکتا،پاکستان کا بنیادی مسئلہ کرپشن ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور آج پاکستان کا ہر بچہ قرض تلے دبا ہے اس کی بڑی وجہ کرپشن ہے اگر کرپشن ختم ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تمام دفاتر میں لوگوں کے کام بآسانی ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل