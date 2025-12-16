صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتیں،لاکھوں ہتھیا لئے

  • سرگودھا
دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتیں،لاکھوں ہتھیا لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں بچہ کلاں کے میاں محمد یار سے قیصر عباس نے 27 لاکھ روپے ،محمدجبار سے ساجد اقبال نے 25 لاکھ روپے

 ،نیازی کالونی کے خرم شہزاد سے عادل خورشید نے ساڑھے نو لاکھ روپے ،استقلال آ باد کے صابر حسین سے قمر عباس نے پانچ لاکھ روپے ، بونگا جھمٹ کے ضیغم عباس کے 11 لاکھ روپے مالیت کے زیورات ضمیر اور اس کی بیوی نے امانت وصول کر کے خرد برد کر دیے ، بستی مہر آ باد کے محمد راشن سے عبدالواحد نے 13 لاکھ روپے مبینہ طور پر جیلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا لیے ، پولیس نے مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس