صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھوکہ دہی سے گلی پر قبضہ کر نیوالے 3 افراد کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
دھوکہ دہی سے گلی پر قبضہ کر نیوالے 3 افراد کیخلاف مقدمہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے گلی پر قبضہ کرکے راستہ روکنے اور دھمکانے پر تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔۔

 ۔بتایا گیا ہے کہ 18 شمالی میں عامر، راسب اور عنصر نے مبینہ ساز باز کر کے جعلی دستاویزات کے ذریعے گلی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے تعمیرات شروع کر دیں۔ لوگوں نے راستہ بند ہونے پر اعتراض کیا تو ملزمان نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل