صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفلو ئنزا وا ئر س کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ تشویشنا ک : ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
انفلو ئنزا وا ئر س کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ تشویشنا ک : ڈاکٹر سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انفلو ئنزا وا ئر س کے ۔۔

کیسز میں غیر معمولی اضافہ تشویشنا ک ہے قو می ا دا رہ صحت نے ایڈوا ئیزر ی میں ا حتیاطی بر تنے کی ہدا یت کی ہے طبی ما ہر ین کے مطابق اگرچے انفلوا ئنزا وائر س جا ن لیوا نہیں تا ہم یہ دائمی مریضوں اور خواتین اور بچوں کیلئے خطرنا ک ہو سکتا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا س مرض سے خواتین اور بچوں کو محفوظ رکھنے کیلے ء ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کی جا ئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل