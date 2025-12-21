انفلو ئنزا وا ئر س کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ تشویشنا ک : ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انفلو ئنزا وا ئر س کے ۔۔
کیسز میں غیر معمولی اضافہ تشویشنا ک ہے قو می ا دا رہ صحت نے ایڈوا ئیزر ی میں ا حتیاطی بر تنے کی ہدا یت کی ہے طبی ما ہر ین کے مطابق اگرچے انفلوا ئنزا وائر س جا ن لیوا نہیں تا ہم یہ دائمی مریضوں اور خواتین اور بچوں کیلئے خطرنا ک ہو سکتا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا س مرض سے خواتین اور بچوں کو محفوظ رکھنے کیلے ء ا حتیاطی تدابیر اختیا ر کی جا ئیں ۔