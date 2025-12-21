بسنت ، حکومت اپنا فیصلہ واپس لے :قاری عتیق الرحمان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنما قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ پتنگ با ز ی کی ا جا ز ت کا فیصلہ۔۔
ایک با ر پھر پنجا ب کی فضا ؤں میں وہی لر ز ہ خیز خد شا ت بے دیدا ر کر چکا ہے جنہیں گذشتہ 2دہا ئیوں سے دفن سمجھا جا ر ہا ہے پتنگ با ز ی کی جزو ی بحالی نے ایک ا یسے با ب کو دو با ر ہ کھو ل د یا جس کے ہر صفحے پر آنسو ؤ ں کی سیا ہی ما ؤ ں کی ہچکیوں اور بے بس خا ندا نو ں کی چیخوں کے دھبے لگے ہو ئے ہیں۔حکو مت اپنے ا س فیصلے پر عمل درآ مد کی بجا ئے ا سے وا پس لے کیونکہ ا س کھیل میں شروع ہو نے کے بعد کسی قسم کے ضابطوں کی پاپندی نہیں ہو گی ۔