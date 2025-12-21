صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں ریکوری 100 فیصد تک مکمل کرنے کے احکامات

  • سرگودھا
سرگودھا میں ریکوری 100 فیصد تک مکمل کرنے کے احکامات

آبیانہ، ٹکٹنگ، پروفیشنل ٹیکس اور دیگر ریکوریوں کو مکمل کرنے کی ہدایات

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبیانہ، ٹکٹنگ، پروفیشنل ٹیکس اور دیگر ریکوریوں کو 100 فیصد تک مکمل کریں۔اس ضمن میں ضلعی سربراہ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ سرکاری رقم کی ادائیگی میں سست روی اور تاخیر کا سبب بننے والے اہلکاروں کی نشاندہی کریں اور ان کی رپورٹ حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کاہلی برتنے والے ملازمین کیخلاف مناسب کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا

ڈپٹی کمشنر دفترکے مسیحی ملازمین کو کرسمس تحائف تقسیم

ڈی پی او چنیوٹ کا میڈیکل کیمپ کا افتتاح، کھلی کچہری لگائی

ای بیز پروگرام سے متعلق اجلاس

فوڈ اتھارٹی کی 128 انسپکشنز ایک لا کھ 20 ہزار کے جرمانے

جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل