اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن کیلئے الوداعی تقریب کا انعقاد
ڈپٹی کمشنر (ر) محمد وسیم نے خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ پیش کی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ کے تبادلے کے موقع پر الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے فیصل شہزاد چیمہ کی مجموعی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دورانِ تعیناتی ذمہ داری، دیانت داری اور محنت سے فرائض سرانجام دیے اور عوامی خدمت کو ہمیشہ ترجیح دی۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ حالیہ سیزن میں کوٹ مومن کے بعض علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال کا سامنا ہوا، جس دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور رابطہ اور مؤثر کوآرڈی نیشن کے ذریعے دن رات کام کیا۔ انہوں نے بروقت ریسکیو آپریشنز، متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف اور شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کو یقینی بنایا۔بعد ازاں بحالی کے اقدامات، نقصانات کے سروے اور وزیراعلیٰ پنجاب کے اعلان کردہ امدادی پیکیج کی شفاف تقسیم میں بھی فیصل شہزاد چیمہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انہوں نے ریونیو امور کی بہتری، سرکاری اہداف کے حصول اور دیگر انتظامی اقدامات میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل شہزاد چیمہ نے کہا کہ کوٹ مومن میں تعیناتی ان کے لیے یادگار تجربہ رہی اور انہوں نے ضلعی انتظامیہ، ساتھی افسروں اور عملے کے بھرپور تعاون پر ڈپٹی کمشنر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔