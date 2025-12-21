صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این او سی کے بغیر سڑک ادھیڑنے سے شہری مشکلات کا سامنا

  • سرگودھا
این او سی کے بغیر سڑک ادھیڑنے سے شہری مشکلات کا سامنا

پینے کے پانی اور سیور لائنیں متاثر ہو گئیں،گلی و سڑک پر پانی کھڑا ہو گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث محکمہ سوئی گیس کے ٹھیکیدار نے این او سی لیے بغیر سڑک ادھیڑ دی، جس سے پینے کے پانی اور سیور لائنیں متاثر ہو گئیں اور گلی و سڑک پر پانی کھڑا ہو گیا، جس سے علاقہ مکینوں کو گزرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔مقام حیات روڈ، سابقہ پٹھہ منڈی چوک سے کچھ فاصلے پرٹھیکیدار نے سوئی گیس کی سپلائی بہتر کرنے کے لیے کھدائی کروائی، لیکن کارندوں نے چیک کیے بغیر سڑک کی کھدائی شروع کر دی، جس سے پانی اور سیور لائنوں کو نقصان پہنچا۔بلدیہ کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں تھانہ میں استغاثہ بھی دائر کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل