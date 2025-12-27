صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم کو پناہ دینے پر مقدمہ د رج

  • سرگودھا
قتل کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم کو پناہ دینے پر مقدمہ د رج

شاہ پور صدر (نامہ نگار)قتل کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم کو پناہ دینے پر شہری پر مقدمہ درج پولیس تھانہ شاہ پور کو بذریعہ مخبر اطلاع ملی۔۔۔

 کہ قتل کا اشتہاری محمد اقبال ولد عطا محمد قوم بھاگت سکنہ شاہ یوسف اس وقت نہر کنارے ڈیرہ محمد حفیط پر موجود ہے اور اس کا سالا محمد ممتاز ملزم کو کپڑے اور نقدی دے رہا ہے اگر ریڈ کیا جائے تو ملزم کو گرفتار کیا جاسکتا ہے ۔پولیس تھانہ شاہ پور نے ریڈ کیا تو اقبال اور اس کا سالا ممتاز فصلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس تھانہ شاہ پور نے ملزم ممتاز کے خلاف اشتہاری کو پناہ دینے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا جائیگا :احسن اقبال

بینظیر بھٹو نے آمریت، جبر کیخلاف بے خوف جدوجہد کی ،فیصل راٹھور

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

جدید کنونش،ایکسپو سینٹر کی تعمیر کیلئے کام تیز کیا جائے ، رندھاوا

پی ٹی آئی مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہی نہیں ،امیر مقام

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن