صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و نقب زنی کے مقدمات، لاکھوں مالیت کا سامان چوری

  • سرگودھا
چوری و نقب زنی کے مقدمات، لاکھوں مالیت کا سامان چوری

ساجد کی دکان سے 6 لاکھ کا سامان چوری ،مبارک اور صفدر کی مو ٹر سائکلیں چوری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہر میں چوری و نقب زنی کے مختلف وارداتوں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں۔ذرائع کے مطابق جامع مسجد زکریہ جھاوریاں سے نامعلوم چور 64 ہزار روپے مالیت کی پانی والی ہیوی موٹر اتار کر لے گئے ، 90 شمالی کے عبدالغفار کے گودام سے 40 لاکھ روپے مالیت کا ٹینٹ سروس کا سامان، دھوری کے محمد شبیر اور 41 شمالی کے محمد عدیل کے گھر سے شادی کے دو لاکھ روپے مالیت کا سامان، گرین ٹاؤن کے محمد عمران کی ٹیلر شاپ سے درجنوں اَن سلّے سوٹ، نقدی اور دیگر اشیاء چوری ہوئیں۔اسی طرح، لاری اڈا کے ساجد ایوب کی دکان سے 6 لاکھ روپے مالیت کا سامان، مڈھ موڑ سے محمد سلیمان، 99 شمالی سے مبارک علی اور سالم سے محمد صفدر کی موٹر سائیکلیں بھی چوری ہو گئی ہیں۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سال ختم ہونیوالا ،کینال روڈ ییلولائن منصونہ فائلوں تک محدود

سکیورٹی اداروں کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد

صحافیوں کو سنیارٹی ، واجبات کی عدم ادائیگی پرعدالت برہم

پی ایچ اے: 2سال میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

جنرل ہسپتال نے ہیلتھ کیئر کا آپریشنل لائسنس حاصل کرلیا

بی آئی ایس پی : فیصد مفت سمیں تقسیم کرنے کا ہدف مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن