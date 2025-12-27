دائودخیل:لفٹ سکیم تھل 20 دن سے بند، کسان پریشان
پانی نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ، حکام سے نوٹ کا مطالبہ
کمرمشانی (نمائندہ دُنیا) داودخیل میں لفٹ سکیم تھل گزشتہ 20 دن سے بند پڑی ہے جس کے باعث علاقے کے کسان گندم کی فصل کو پانی نہ ملنے پر شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ محکمہ انہار کی جانب سے لفٹ سکیم پکہ کو بند کر دیا گیا ہے اور جب کسان پمپ پر جاتے ہیں تو وہاں موجود عملہ دعویٰ کرتا ہے کہ پانڈ ایریا میں پانی کم ہو گیا ہے ، حالانکہ دریا سندھ میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور نہر تھل بھی جاری ہے۔ٹیل کے کسانوں نے بتایا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
زمینداروں نے ڈی سی میانوالی اسد مگسی سے مطالبہ کیا ہے کہ لفٹ سکیم پکہ کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ نہری پانی نہ ملنے کے سبب پیدا ہونے والا اضطراب ختم ہو اور کسان اپنی فصل کی حفاظت کر سکیں۔کسانوں نے یاد دلایا کہ وہ سالانہ ہزاروں روپے مالیہ جمع کراتے ہیں، لیکن گزشتہ سال بھی ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے انہیں لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔