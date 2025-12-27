صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معراجِ مصطفیٰ ﷺ ایمان کا بنیادی حصہ :سید فضل حسین شاہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دُنیا FLX0391) چک 74 کی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خطیبِ جمعہ سید فضل حسین شاہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 معراجِ مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی اور نبی کریم ﷺ کا واضح معجزہ ہے ، جو ہمارے ایمان کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ واقعہ معراج امتِ مسلمہ کے لیے عقیدے ، یقین اور عمل کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے ۔ معراج ہمیں نماز کی اہمیت، اطاعتِ الٰہی اور حضور اکرم ﷺ کے بلند و اعلیٰ مقام کا واضح درس دیتی ہے ۔خطیبِ جمعہ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی عملی زندگی کو سنتِ نبوی ﷺ کے مطابق ڈھالیں اور دینِ اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کریں۔

 

