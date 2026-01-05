صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز ہیلتھ کلینک‘خواتین‘بچوں کو مفت طبی سہولیات فراہم

  • سرگودھا
مریم نواز ہیلتھ کلینک‘خواتین‘بچوں کو مفت طبی سہولیات فراہم

مریم نواز ہیلتھ کلینک‘خواتین‘بچوں کو مفت طبی سہولیات فراہم ماہر ڈاکٹرز، تربیت یافتہ طبی عملہ اور جدید مشینری 24گھنٹے مصروف عمل ہے حفاظتی ٹیکے ، غذائی پیکٹس،خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات بلا معاوضہ فراہم

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )حکومتِ پنجاب کے صحتِ عامہ پروگرام کے تحت مریم نواز ہیلتھ کلینک کے تحت چک نمبر 74جنوبی، سرگودھا میں حاملہ خواتین اور بچوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے ۔ کلینک میں ماہر ڈاکٹرز، تربیت یافتہ طبی عملہ اور جدید مشینری کی مدد سے چوبیس گھنٹے طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔کلینک میں حاملہ خواتین کے لیے تجربہ کار ایل ایچ وی/مڈوائف کے ذریعے مفت الٹراساونڈ، نارمل ڈیلیوری، بعد از زچگی معائنہ اور مفت ادویات کی سہولت موجود ہے ۔

اسی طرح بچوں کے لیے حفا ظتی ٹیکہ جات، غذائی پیکٹس اور خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات بھی بلا معاوضہ فراہم کی جا رہی ہیں۔مزید برآں کمزور اور ضرورت مند بچوں کے لیے خصوصی غذائی پیکٹس دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک میں روزانہ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے معائنہ اور الٹراساونڈ کی سہولت دستیاب ہے ۔علاقہ مکینوں نے حکومتِ پنجاب کے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز ہیلتھ کلینک جیسے منصوبے دیہی علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان مفت طبی سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر