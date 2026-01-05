صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کے تنازع پر مخالف کی گندم کی زیر کاشت فصل تباہ کر دی

  • سرگودھا
زمین کے تنازع پر مخالف کی گندم کی زیر کاشت فصل تباہ کر دی

زمین کے تنازع پر مخالف کی گندم کی زیر کاشت فصل تباہ کر دیریاست علی وغیرہ نصف درجن افراد نے غلام محمد کی زمین پر دھاوابول دیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) موضع میلہ میں زمین کے تنازع پر ریاست علی وغیرہ نصف درجن سے زائد افراد نے مسلح ہو کر مخالف غلام محمد جو کہ اہل خانہ کے ہمراہ فصلوں کو پانی لگا رہا تھا کے رقبے پر آ گئے جنہوں نے موقع پر موجود افراد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ٹریکٹرز کے ذریعے لگ بھگ چار لاکھ روپے مالیت کی زیر کاشت گندم تباہ کر دی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے رقبہ پر قبضہ کی کوشش کی ت اہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر