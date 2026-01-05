صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کے حصول میں دشواریوں کا سخت نوٹس

  • سرگودھا
ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کے حصول میں دشواریوں کا سخت نوٹس

ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کے حصول میں دشواریوں کا سخت نوٹس دشواریوں کے خاتمے اور کیسز لٹکانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کے حصول میں حائل دشواریوں اور اکاؤنٹس آفس کی طرف سے نت نئے اعتراضات پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل سربراہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام سرکاری محکمہ جات سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو پنشن کے حصول میں دشواریوں کے خاتمے اور ان کے کیسز کو بلا وجہ لٹکانے والے افراد کے خلاف کارروائی کریں’ تا کہ زندگی کا نصف سے زائد حصہ عوامی خدمت میں صرف کرنے والے ان ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فرنیچر نہ اساتذہ 4 سال سے گرلز ہائی سکول ویران

سکندر پور میں سیوریج کا نظام برباد ، پانی گلیوں میں جمع

منشا بٹ نے یو سی گوہد پور میں سڑک کا افتتاح کردیا

فو ڈسیفٹی ٹیم نے 1700کلو مردہ مرغیاں تلف کردیں

ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کا سی ای او ہیلتھ کیساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا تھانہ اروپ اور جناح روڈ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر