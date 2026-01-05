صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو پانی اور سیوریج فیس کے بل ارسال کر دئیے گئے

  • سرگودھا
شہریوں کو پانی اور سیوریج فیس کے بل ارسال کر دئیے گئے

شہریوں کو پانی اور سیوریج فیس کے بل ارسال کر دئیے گئےگھروں میں کنکشن نہ ہونے کے باوجود واسا نے واٹر فیس کے بل بھیج دئیےشہریوں کی چیخیں نکلنا شروع ، پانچ مرلہ کے مکانوں کو سبسڈی دی ،حکام

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) واسا سرگودھا نے پینے کے پانی اور سیوریج فیس وصولی کے لیے بلز شہریوں کا ارسال کرنا شروع کر دیے ہیں ذرائع کے مطابق واسا نے ایسے گھروں کو بھی واٹر فیس کے بلز بھیجے ہیں جن کے گھروں میں کنکشن نہیں ہے جبکہ بلوں پر ایڈریس بھی درست نہ ہے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ واسا حکام نے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی جانب سے کئے گئے بوگس سروے پر بلز بھجوا دیئے ہیں جبکہ بلز زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی چیخیں نکلنا شروع ہوگئی ہیں دوسری جانب واسا ذرائع کا کہنا ہے کہ پانچ مرلہ تک کے مکانوں کو خصوصی سبسڈی دی گئی ہے شہری بل جمع کرائیں تاکہ سیوریج اور پینے کے پانی کے ار بوں کے میگا پراجیکٹ جلد مکمل ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر