صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمینی پانی پر واٹر فیس لگانے کے لئے اقدامات شروع

  • سرگودھا
زمینی پانی پر واٹر فیس لگانے کے لئے اقدامات شروع

زمینی پانی پر واٹر فیس لگانے کے لئے اقدامات شروع واسا سرگودھا نے مختلف امور اور تجاویز پر تیزی سے کام شروع کر دیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) واسا سرگودھا نے زمینی پانی پر واٹر فیس لگانے کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ذرائع کے مطابق نئے مالی سال سے یہ واٹر فیس لاگو کی جائے گی چند سال قبل میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے بھی یہ فیس لاگو کی تھی لیکن عملدرآمد نہ ہوسکا زمینی پانی پر فیس دیگرشہروں میں واسا وصول کر رہی ہے ،اس حوالے سے مختلف امور اور تجاویز پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر