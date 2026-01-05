صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیمو ر کر و ز میزائل سسٹم کا کامیا ب تجر بہ اہم سنگ میل :تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
تیمو ر کر و ز میزائل سسٹم کا کامیا ب تجر بہ اہم سنگ میل :تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہاہے کہ پا ک فضا ئیہ کی جانب سے۔۔۔

 فضا ء سے زمینی اور بحر ی اہداف کو انتہا ئی درستگی کے ساتھ نشا نہ بنا نے وا لے مقا می طور پر تیا ر کر د ہ تیمو ر کر و ز میزائل سسٹم کا کامیا ب تجر بہ ملکی دفاعی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت ر کھتا ہے 600کلو میٹر تک ما ر کر نے کی صلاحیت و ا لے اس فضا ئی و میزا ئل دفاعی نظا م سے دشمن کی نیندیں حرا م ہو گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فرنیچر نہ اساتذہ 4 سال سے گرلز ہائی سکول ویران

سکندر پور میں سیوریج کا نظام برباد ، پانی گلیوں میں جمع

منشا بٹ نے یو سی گوہد پور میں سڑک کا افتتاح کردیا

فو ڈسیفٹی ٹیم نے 1700کلو مردہ مرغیاں تلف کردیں

ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کا سی ای او ہیلتھ کیساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا تھانہ اروپ اور جناح روڈ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر