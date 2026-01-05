صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میزائل سسٹم کے کامیاب تجر بے سے دشمن پر لر ز ہ طار ی :مرزافضل ا لر حمن ودیگر

  • سرگودھا
میزائل سسٹم کے کامیاب تجر بے سے دشمن پر لر ز ہ طار ی :مرزافضل ا لر حمن ودیگر

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن چیئرمین ا نجمن سرگو د ہا کینٹ انجینئر میاں حسان سعید صد رانجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م و ڑائچ نے کہا ہے۔۔۔

 کہ پاک فضا ئیہ کا مقا می تیا ر کر د ہ تیمو ر میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ دشمن پر لر ز ہ طار ی کر چکا ہے فضا سے چلنے وا لا تیمو ر کر و ز میزائل 600میٹر تک کی رینج میں دشمن کے فضا ئی اور میزائل دفاعی نظا م سے بچ کر زمینی اور بحر ی ا ہداف کو د ر ستی سے نشا نہ بنا سکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر