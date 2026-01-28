صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پل گیارہ و گردونواح میں آوارہ کتے‘4بکریاں مار ڈالیں

  • سرگودھا
پل گیارہ و گردونواح میں آوارہ کتے‘4بکریاں مار ڈالیں

عارف علی کے ڈیرے پر حملہ، کئی بکریاں زخمی ،علاقے میں خوف وہراس

46اڈا (نمائندہ دنیا )پل گیارہ و گردونواح میں آوارہ اور خونخوار کتوں کی بھرمار عوام کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے ،تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات چک نمبر 111جنوبی میں آوارہ کتوں نے عارف علی کے ڈیرے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں چار عدد بکریاں ہلاک ہو گئیں جبکہ کئی دیگر بکریاں شدید زخمی ہوئیں واقعے کے بعد علاقہ مکینوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے بچوں، بزرگوں اور مویشیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر