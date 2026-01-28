صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی حادثہ میں زخمی نوجوان دو ماہ بعد دم توڑ گیامتوفی کی والدہ پہلے ہی جاں بحق ہوچکی

  • سرگودھا
ٹریکٹر ٹرالی حادثہ میں زخمی نوجوان دو ماہ بعد دم توڑ گیامتوفی کی والدہ پہلے ہی جاں بحق ہوچکی

خوشاب (نمائندہ دنیا)نسیم کالونی قبرستان کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کے تصادم میں شدید زخمی ہونے والا نوجوان دو ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔

 تفصیلات کے مطابق عبدالمنعم سکنہ اعجاز کالونی جوہرآباد دو ماہ قبل اپنی والدہ صفیہ بی بی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر مار دی۔حادثے میں صفیہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی تھیں جبکہ عبدالمنعم شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ دو ماہ تک الائیڈ ہسپتال فیصل آباد اور مقامی ہسپتالوں میں زیر علاج رہا، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر