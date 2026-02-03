صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرزا محمد شفیق کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات کا اظہار تعزیت

  • سرگودھا
مرزا محمد شفیق کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات کا اظہار تعزیت

بھلوال (نمائندہ دنیا)سماجی و سیاسی شخصیت مرزا محمد احمد کے والد مرزا محمد شفیق کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔

مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور لواحقین سے تعزیت کی گئی۔اس موقع پر ایم پی اے منصور سندھو، سفیان سکندر بھرتھ، مرزا محمد اسلم بیگ، فیصل گجر، الیاس ساجد گجر سمیت دیگر معزز شخصیات نے مرزا محمد احمد سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دومنشیات فروش گرفتار ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

نوسر بازوں نے شہری کو نقدی، موبائل سے محروم کر دیا

3 دکاندارکھلا پٹرول بیچنے پرگرفتار

5جواری پکڑے گئے

جعلی چیک دینے پرمقدمہ درج

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس