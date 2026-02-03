صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک گیمز :کھلاڑیوں،ٹیچرز،سکول انتظامیہ کے اعزاز میں تقریب

  • سرگودھا
پنک گیمز :کھلاڑیوں،ٹیچرز،سکول انتظامیہ کے اعزاز میں تقریب

پنک گیمز :کھلاڑیوں،ٹیچرز،سکول انتظامیہ کے اعزاز میں تقریبڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے منتخب کھلاڑیوں دیگر میں اسناد اور شیلڈ تقسیم کیں

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کھیلتا پنجاب ویژن کے تحت پنک گیمز 2026 کے سلسلہ میں منتخب ہونے والی گرلز کھلاڑیوں، آفیشل سپورٹس ٹیچرز اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ڈی سی آفس کے کمیٹی روم کیا گیا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کی۔تقریب کے دوران منتخب کھلاڑیوں،سپورٹس ٹیچرز اور تعلیمی اداروں کے نمائندگان میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں اور انہیں شاندار کارکردگی کو سراہا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ خواتین کھیلوں کا فروغ حکومتِ پنجاب اور وزیرِ اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کا اہم حصہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے ،سپورٹس ٹیچرز اور بالخصوص پرنسپل صاحبان خواتین کھیلوں کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جو قابلِ تحسین ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پولیو کے خاتمہ کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا ، صوبائی وزیر صحت

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈائون جاری رہے گا، آئیسکو چیف

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،گھروں گاڑیوں کی چیکنگ، 2 افراد تھانے بند

6پتنگ سپلائر گرفتار، سینکڑوں پتنگیں، ڈوریں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس