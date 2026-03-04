صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالب کالونی کے رہائشی انتہائی کسمپرسی کا شکار

  • سرگودھا
طالب کالونی کے رہائشی انتہائی کسمپرسی کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث طالب کالونی کے رہائشی انتہائی کسمپرسی کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ’ شہر کی نواحی بستی طالب کالونی مسائل کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے ’ کالونی کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے۔

 گٹر سسٹم نہ ہونے سے اکثر پانی گلیوں اور گھروں کے آگے کھڑا رہتا ہے ۔ جس سے لوگوں کو آنے جانے میں دقت کا سامنا ہے ۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر فضا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عملہ صفائی کبھی کبھار علاقے کا رخ کرتا ہے اور پیسے لیے بغیر صفائی نہیں کرتے کالونی کی گلیاں کچی ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں جوہڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ زیر زمین کڑوا پانی ہونے کی وجہ سے لوگ دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ نے کمشنر سے دادرسی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی