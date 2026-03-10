صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ کے بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا

  • سرگودھا
کلورکوٹ کے بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا

کلورکوٹ(نمایندہ دنیا)عید الفطر قریب اتے ہی کلورکوٹ کے بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا خواتین کے بازاروں میں خریداری کے لیے رش چوڑیاں مہندی کپڑوں جوتوں کی خریداری چاند رات میں دکانداروں شہریوں نے پولیس سیکورٹی کا مطالبہ کیا ہے ۔

عید لافطر جوں جوں قریب ارہی ہے کلورکوٹ میں عید کی خریداری کرنے والوں کا رش بڑھ رہا ہے کلورکوٹ کے مین بازار سمیت خواتین کے تینوں چھوٹے بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے ۔خواتین زیادہ تر چوڑیاں جوتے کپڑے بچوں کے کھلونے ہار سمیت دوسری کاسمیٹک خرید کرتی نظر ارہی ہیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

609ملین روپے کی لاگت سے جناح برج کی بہتری اور بحالی کامنصوبہ مکمل

آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ

میئر کاگل پلازہ متاثرین کے خصوصی بازار کا دورہ

یوم علیؓ اورجمعۃ الوداع پرفول پروف سکیورٹی کی ہدایت

رمضان اصلاحِ نفس اور معاشرتی تبدیلی کا مہینہ ، منعم ظفر

ایس بی سی اے کوشہری کی درخواست پرفیصلہ کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس