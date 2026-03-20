صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فراڈ کی وارداتوں میں چھ شہری عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم محمد طیب سے 38لاکھ ،سلانوالی میں شیر محمد سے 14لاکھ روپے ہتھیا لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) فراڈ کی مختلف وارداتوں میں چھ شہری عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کردیئے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ اولڈ سول لائن میں محمد طیب سے عبدالرحمان نے 38لاکھ روپے ،سلانوالی میں شیر محمد سے محمد سرفراز نے 14لاکھ روپے ،ماڈل ٹاؤن کے حسنین معاویہ سے محمد صفدر نے دس لاکھ روپے ،104جنوبی کے راشدندیم سے محمد اختر نے 18لاکھ 64ہزار روپے ،104شمالی کے کوثر محمود سے مصور عباس نے دو لاکھ روپے ،اور اسی گاؤں کے محمد حفیظ سے محمد رشید اور خالد نے 12لاکھ روپے کی رقوم کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا کر خرد بر د کر لئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد عید سے قبل مہنگائی کا طوفان ، قیمتیں بے قابو، شہری پریشان

غیر آباد پارکوں کو سپورٹس گراؤنڈز بنانے کا منصوبہ شروع

عید کے دوران پانی،سیوریج سسٹم کی نگرانی، شیڈول جاری

چناب نگر:عید پر مارکیٹوں میں رش،قیمتوں میں اضافہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ: ریسکیو 1122 کی چھٹیاں منسوخ

خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے شہری کو لوٹ لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ