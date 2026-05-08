صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کر کے فرار ہونیوالے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

  • سرگودھا
ڈکیتی کر کے فرار ہونیوالے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

ڈکیتی کر کے فرار ہونیوالے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار 3 موٹر سائیکلوں پر 4 افرادکو رکنے کا اشارہ کیا توپولیس پر فائرنگ کر دی

بھلوال(نمائندہ دنیا)بھلوال/پولیس مقابلہ بھلوال تھانہ بھلوال صدر کی حدود میں پولیس مقابلہ، ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ بھلوال ایس ایچ او بھلوال صدر ضیاء الرحمن ٹیم کے ہمراہ تصور آباد موجود تھے کہ پکار 15 پر 4 کس ملزمان کی نبی شاہ روڈ پر شہری سے نقدی 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور ہنڈا 125 موٹر سائیکل چھیننے کی وادات کی اطلاع موصول ہوئی جس پر ٹیم کے ہمراہ پل نہر چک 15 شمالی پر ناکہ بندی کی گئی، دوران ناکہ بندی 3 موٹر سائیکلوں پر 4 کس اشخاص کو رکنے کا اشارہ کیا جو ناکہ بندی توڑتے کر پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جن کا تعاقب کیا گیا، مسلسل تعاقب پر ملزمان قریبی باغ میں گھس کر پولیس پر فائرنگ کرنے لگے ، فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر دوران سرچ آپریشن 2 ملزمان زخمی حالت میں ملے جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ، جن کی شناخت عزیر اور عطاء اﷲ عرف صاحبو کے ناموں سے ہوئی، ملزمان کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ پسٹل 30 بور، چھینی گئی رقم 1 لاکھ 30 ہزار روپے اور تھانہ صدر سرگودھا کی چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد ہوا۔ زخمی ملزمان کے باقی 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریکٹر ٹرالی نے ڈی ایس پی ڈسکہ کی گاڑی کو ٹکر ماردی

تتلے عالی :نکاح پر نکاح کر انے والے 9افراد کیخلاف مقدمہ

جلالپور جٹاں:نوجوان نہاتے ہوئے در یائے چناب میں ڈوب گیا

راہوالی:خاتون وکیل کے گھر چوری

11 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ